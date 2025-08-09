Genoa, broker assicurativo internazionale entra nel pool degli sponsor, firmato accordo biennale
di Giovanni Porcella
Il logo del nuovo sponsor sarà presente in esclusiva sulle maniche della maglie pre-gara e di allenamento del Genoa CFC, il club calcistico più antico d’Italia
Nuova partnership per il Genoa. Il club rossoblù ha reso noto di aver sottoscritto un’intesa con Howden, broker assicurativo globale che conta 875 addetti in 23 uffici, per le stagioni sportive ‘25/26 e ‘26/27 sia per la Serie A che della Coppa Italia. Il logo Howden sarà presente in esclusiva sulle maniche della maglie pre-gara e di allenamento del Genoa CFC, il club calcistico più antico d’Italia. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una collaborazione con Inx. Aero Travel. Il logo del brand presente nella linea Lifestyle sull’abbigliamento di viaggio di staff e squadra.
