Genoa, nessuna novità: Blessin conferma la formazione anti Udinese

di Maria Grazia Barile

Non ci sono nuovi acquisti nella formazione iniziale, anche Vasquez in campo dall'inizio nonostante i recenti impegni in nazionale

L'anticipo della quinta giornata di ritorno mette di fronte Roma e Genoa alle 15 all'Olimpico. Diretta su telenord dalle 14.30. Blessin si affida alla stessa formazione che ha pareggiato con l'Udinese.

Sfida preceduta dalle dichiarazioni provocatorie di Mourinho: "Il Genoa contro l'Udinese ha fatto un numero altissimo di falli, che ti dicono che sono una squadra che non vuole far giocare l'avversario. Il Genoa non ti vuole fare giocare, se fanno 30-40 falli per partita, fai la media di falli per minuto, diventa impossibile giocare. Alla fine della partita contro la Samp ho chiesto all'arbitro perché non ha dato il cartellino giallo a un portiere nel minuto 15 e solo al minuto 89, quando è felice di prenderlo. Questo per dire che quando una squadra vuole una non-partita, si va contro il senso del gioco".