Genoa, Bijlow: "Qui mi sono ambientato subito, felice di poter continuare"
di g.p.
Il portiere del Genoa, Justin Bijlow, ha allungato il contratto di tre anni e si è legato al club rossoblu fino al 2029.
L'olandese è davvero felice: “Contento di questo accordo per altri tre anni. Qui - dice Bijlow - mi sono sentito subito a casa e ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”.
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