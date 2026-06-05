Genoa, Bijlow: "Qui mi sono ambientato subito, felice di poter continuare"

Il portiere del Genoa, Justin Bijlow, ha allungato il contratto di tre anni e si è legato al club rossoblu fino al 2029.

L'olandese è davvero felice: “Contento di questo accordo per altri tre anni. Qui - dice Bijlow - mi sono sentito subito a casa e ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l’ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo”.

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