Genoa: Bijlow decimo "tulipano"rossoblù. Tra i predecessori anche un portiere

Nel lungo rapporto tra il Genoa e il calcio olandese ci sono storie diverse, alcune luminose, altre rimaste ai margini, ma tutte capaci di raccontare epoche e squadre molto differenti tra loro. Il neo acquisto Justin Bijlow, portiere 27enne proveniente dal Feyenoord, è il decimo giocatore "orange" che vestirà la casacca rossoblù. Prima di lui, in ordine di tempo, uno degli elementi che hanno avuto il miglior rendimento, Kevin Strootman, protagonista in due diverse parentesi e rimasto molto legato al mondo del Grifone. Oltre che per gli ultimi anni della sua carriera al Genoa, Strootman, soprannominato "la lavatrice", è ricordato per le pagine importanti della storia della Roma, giocando nella capitale dal 2013 al 2018.

Una curiosità: Bijlow non sarà il primo portiere "tulipano" a militare del Genoa. Prima di lui ci fu Oscar Moens. Era il Genoa della stagione 2003-2004, allenato da Gigi De Canio, ma l'apporto dell'estremo difensore fu a dir poco marginale, considerare che il titolare era Alessio Scarpi.

Tornando a scorrere l'albo dei ricordi, quando si parla di Olanda, in casa Genoa viene subito alla mente Jan Peters, biondo centrocampista classe 1954, arrivato sotto la Lanterna nel 1982 dall’AZ Alkmaar (stessa squadra da cui fu prelevato Albert Gudmundsson). In rossoblù rimase fino al 1985, collezionando 53 presenze e 5 gol, senza però riuscire a esprimere fino in fondo il suo potenziale, frenato da una lunga serie di infortuni. Eppure il suo curriculum parlava chiaro: con l’AZ aveva disputato una finale di Coppa UEFA contro l’Ipswich e soprattutto era stato protagonista di una serata entrata nella storia del calcio olandese. Era il 1977 quando, a Wembley, l’Olanda batté l’Inghilterra 2-0 con una formazione leggendaria – Cruijff, Neeskens, Krol, Rep, Rensenbrink – e proprio il futuro genoano firmò una memorabile doppietta.

Di ben altro impatto fu l’esperienza di John Van’t Schip, ala raffinata e duttile, classe 1963, che vestì la maglia del Genoa dal 1992 al 1996. Con 107 presenze e 11 reti, rimane uno degli olandesi più riconoscibili della storia recente del club. Utilizzato da Gigi Maifredi anche in ruoli non suoi, fino a quello di terzino, lasciò il segno soprattutto nel derby di primavera del 1995, deciso da un suo gol nel 2-1 a favore del Grifone. Terminata la carriera da calciatore, intraprese quella da commissario tecnico. Ultima esperienza in ordine di tempo, non molto fortunata, quella sulla panchina dell'Armenia.

Un altro derby porta la firma di Marciano Vink, classe 1970, che nella stagione 1993-94 realizzò una rete spettacolare contro la Sampdoria: uno slalom partendo da centrocampo, con tre avversari saltati sotto la Gradinata Sud, prima del pareggio blucerchiato firmato Jugovic per l’1-1 finale. La sua avventura genoana, però, non fu particolarmente fortunata: 13 presenze complessive e 2 gol (l'altro a spese del Torino), senza riuscire a imporsi.

Ci sono poi gli olandesi passati quasi inosservati. Milan Beelenkamp, difensore classe 1977, approdato nel 1998 insieme al coetaneo Luciano Van Kallen nel Genoa di Giuseppe Pillon, con Massimo Mauro presidente: per lui solo dodici presenze in Serie B.

Infine Eli Louhenapessy, classe 1976, arrivato in prestito dall’Udinese. Impiegato nel Genoa guidato da Tarcisio Burgnich, non lasciò un segno profondo, ma mise comunque la firma su un episodio da ricordare: l’unico gol in rossoblù, segnato nella vittoriosa trasferta di Lucca, terminata 3-2.

Denilho Cleonise, quattro presenze nella massima serie con Thiago Motta in panchina era partito con l' "aura" del predestinato. Una carriera che invece non decollò neanche fuori dall'Italia.

Storie diverse, carriere lontane tra loro, che compongono il mosaico del legame tra il Genoa e i calciatori olandesi: tra serate leggendarie, derby indimenticabili e passaggi fugaci sotto la Lanterna.

