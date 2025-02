Genoa, Balotelli va al Monza: contratto fino a giugno

Sistemazione last-minute per Mario Balotelli, che diventa un nuovo giocatore del Monza. Colpo in extremis di Adriano Galliani che riporta in Brianza SuperMario, che aveva già vestito la maglia dei biancorossi nella stagione 2020-2021. Contratto fino a giugno con ingaggio da 100mila euro.

Esubero - Già da tempo Balotelli era rimasto ai margini della rosa di Vieira,che non lo aveva più convocato per le ultime gare. Per il giocatore si era palesato anche l'interesse del Venezia, ma alla fine l'ha spuntata il club lombardo.

Bilancio - Balotelli, arrivato in rossoblù il 28 di ottobre 2024 da svincolato, era stato fortemente richiesto da l'ex allenatore Gilardino in una situazione di vera emergenza per il Grifone dal punto di vista degli infortuni e delle assenze. Con il cambio in panchina Balotelli non ha praticamente mai trovato spazio: in totale ha collezionato 56 minuti in 6 gare, con 0 gol e due ammonizioni.

Tensione - Non è mai scattata la scintilla con mister Vieira, con cui aveva già avuto delle tensioni ai tempi del Nizza. Dopo i pochi minuti contro il Napoli, in maglia rossoblù Balotelli non era più sceso in campo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.