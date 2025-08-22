Genoa, ballottaggio Ostigard-Marcandalli in difesa. Bohinen passa al Venezia

Per il terzo anno consecutivo il Genoa darà il via al proprio campionato con una partita in casa, al 'Ferraris' sabato pomeriggio arriva il Lecce di Eusebio di Francesco e alla prima giornata sarà già un test delicato per il Grifone.

I pugliesi si sono salvati in rimonta nella passata stagione grazie a Marco Giampaolo, quest'anno puntano nuovamente alla permanenza nella massima serie ma con un bomber in meno, visto che Nikola Krstovic è passato recentemente all'Atalanta. Ecco che contro il Grifone dovrebbe partire titolare il giovane Fracesco Camarda, mandato dal Milan in Puglia per farsi le ossa.

Avversario ampiamente alla portata per i rossoblù di Vieira, ma occhio alle insidie della prima giornata, basti pensare allo scorso anno quando il Genoa riuscì nell'impresa di fermare l'Inter in casa, acciuffando il pari all'ultimo secondo con Messias.

Mister Vieira dovrà sciogliere il nodo legato alla difesa, se da una parte Johan Vasquez è intoccabile con tanto di fascia da capitano al braccio, dall'altra è ballottaggio fra Leo Ostigard e Alessandro Marcandalli, in campo in staffetta nel match contro il Vicenza.

Il 22enne italiano è parso un po' in difficoltà nelle gare di precampionato ma l'età gioca a suo favore, dall'altra parte il norvegese ha dato segnali incoraggianti ma parte un pochino indietro nella preparazione atletica. Entrambi tuttavia avranno un intera stagione per farsi valere.

Chi non giocherà la gara è sicuramente Emil Bohinen. Insieme a Vogliacco e Ankeye, il mediano fa parte degli esuberi della rosa rossoblù, praticamente fatta per il suo passaggio a titolo definitovo al Venezia. Nelle casse dei rossoblù una cifra intorno al milione di euro dalla vendita del norvegese, mentre per Vogliacco c'è una trattativa avanzata con il Palermo dell'ex Bani

