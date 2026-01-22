Genoa. Baldanzi: "Sono qua per De Rossi, per gli obiettivi del Genoa e per i miei personali"
di g.p.
Manca solo l'ufficialità, ma Tommaso Baldanzi è ormai un giocatore del Genoa. Il ragazzo ha già lasciato Roma, direzione Genova, e prima di partire ha lasciato queste dichiarazioni a Sky Sport. "Sono molto contento di essere qua. De Rossi l’ho già sentito, é stato uno dei motivi della scelta. Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi loro e miei".
La formula dell'operazione è prestito con diritto di riscatto a dieci milioni.
Nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche anche il difensore svedese Nils Zatterstrom, proveniente dallo Sheffield United. Anche in questo caso la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato in questo caso a 5,5 milioni.
