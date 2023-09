Genoa, attiva la prevendita per la sfida del 16 settembre contro il Napoli: forti sconti per gli U16

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Durante la sosta per le Nazionali Alberto Gilardino si sta concentrando sugli allenamenti per affinare l'intesa di squadra con i calciatori rimasti a sua disposizione. Per quanto riguarda i tifosi, invece, è ufficialmente aperta la prevendita per la sfida di sabato 16 settembre contro il Napoli: alle 20.45 i campioni d'Italia saranno ospiti al Ferraris, in uno stadio che ribollirà sicuramente di passione rossoblù. I tagliandi sono disponibili sul sito ufficiale del Genoa, nelle ricevitorie e al Ticket Office al Porto Antico, aperto nel fine settimana (escluso il lunedì) dalle ore 10 alle 19. Per l’acquisto on-line è necessaria la tessera Dna Genoa. Per quanto riguarda i prezzi si va dai 25 euro per la gradinata laterale, ai 120 per la tribuna inferiore, con forti sconti per gli U16.





Capitolo infortunati: il primo nome è quello di Alessandro Vogliacco, centrale difensivo classe 1998 alle prese per un problema muscolare; il suo recupero, in vista del match in programma il prossimo sedici settembre, appare molto complicato. Lo stesso discorso lo si può fare per Junior Messias; l’attaccante, arrivato a Genova dal Milan, è alle prese con il noie muscolari e anche per lui la convocazione per la sfida contro i campioni d’Italia è particolarmente difficile. Un problema non da poco per Gilardino considerando le qualità del classe 1991., ma la speranza del tecnico rossoblù è la crescita a livello di condizione di Ruslan Malinovskyi.