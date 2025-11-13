Genoa

Genoa, assemblea pubblica dei tifosi con l'avvocato D'Angelo. Invitata anche la società

di r.s.

30 sec
Genoa, assemblea pubblica dei tifosi con l'avvocato D'Angelo. Invitata anche la società
SettimoLink

Assemblea pubblica dei tifosi del Genoa, su iniziativa dell'ACG (Associazione club genoani), il prossimo 20 novembre all'Istituto italiano di saldatura in via Lungobisagno Istria 15A. Al centro della discussione, aperta a tutti e alla quale parteciperà anche l'avvocato Andrea D'Angelo, la situazione societaria e l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti rossoblù.

All'appuntamento è stata invitata anche la società - il presidente Dan Sucu e/o l'amministratore delegato Andres Blazquez - che al momento non ha ancora dato una risposta ufficiale.

Di certo interverrà l'avvocato D'Angelo, nelle vesti di esperto e di piccolo azionista del Genoa.

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa d'angelo

Condividi: