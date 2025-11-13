Genoa, assemblea pubblica dei tifosi con l'avvocato D'Angelo. Invitata anche la società
di r.s.
Assemblea pubblica dei tifosi del Genoa, su iniziativa dell'ACG (Associazione club genoani), il prossimo 20 novembre all'Istituto italiano di saldatura in via Lungobisagno Istria 15A. Al centro della discussione, aperta a tutti e alla quale parteciperà anche l'avvocato Andrea D'Angelo, la situazione societaria e l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti rossoblù.
All'appuntamento è stata invitata anche la società - il presidente Dan Sucu e/o l'amministratore delegato Andres Blazquez - che al momento non ha ancora dato una risposta ufficiale.
Di certo interverrà l'avvocato D'Angelo, nelle vesti di esperto e di piccolo azionista del Genoa.
