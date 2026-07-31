Genoa, in arrivo dall'Al Ittihad l'esterno sinistro albanese Mario Mitaj

Il club rossoblù ha chiuso la trattativa con l’Al Ittihad per l’ingaggio di Mario Mitaj: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, nazionale albanese, Mitaj è stato preferito ad altri nomi valutati dal Grifone come Antonino Gallo del Lecce. Dopo questo colpo è in uscita Martin ormai ai margini del progetto di De Rossi.

Nelle prossime ore attesa l'ufficialità del contratto. Genoa che nel frattempo è impegnato nelle due amichevoli in terra inglese: domani alle 20.30 contro il Leicester e martedì contro il Bornemouth. Poi tornerà a Genoa per giocare il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruña l'8 agosto alle 20.45, prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza.

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