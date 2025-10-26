Genoa ancora battuto, Vieira: “Momento difficile, dobbiamo stare uniti”

Il ko col Torino maturato nel finale mette in crisi il tecnico rossoblu Vieira che ammette il momenti difficile della squadra ultima in classifica.

“Credo che la partita si sia decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro - dice Vieira - erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine ma poi è arrivato il gol del Toro”.

Vieira è dispiaciuto: “Abbiamo fatto una gara interessante, poi abbiamo commesso degli errori. È una fase negativa ma dobbiamo stare uniti per uscite fa questa situazione”. Mercoledì match verità anche per Vieira con la Cremonese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.