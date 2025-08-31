LIVE Genoa - Juventus 0-1, sblocca Vlahovic

E' il giorno di Genoa-Juventus allo stadio 'Ferraris', rossoblù di Vieira nuovamente davanti ai propri tifosi dopo il pareggio a reti bianche con il Lecce, ultimo impegno prima della sosta del campionato.

Vieira conferma la difesa a 4 ma sostituisce Marcandalli con Ostigard al fianco di Vasquez, in attacco Ellertsson al posto di Gronbaek. In mezzo al campo Masini e Frendrup

In tribuna ad assistere alla partita c'è anche Jean Onana, pronto a diventare per la seconda volta un giocatore rossoblù. Presente anche il presidente del Genoa, Dan Sucu, insieme ai vertici societari.

Nel frattempo arriva il dato sui presenti oggi allo stadio: in tutto sono 33.522 i tifosi rossoblù al 'Ferraris'

LA PARTITA

E' una gara fin da subito ad alti ritmi, il gioco si ferma soltanto al 5' quando Thuram viene colpito da una pallonata di Joao Mario, che aveva tentato la conclusione. Il centrocampista riprende la gara un po' intontito.

E' Joao Mario il primo ammonito del match: al 20' il portoghese atterra Ellertsson e riceve il cartellino giallo

La prima conclusione verso la porta è del Genoa al 25': Carboni guida la ripartenza servendo Ellertsson con una bella palla in profondità, il numero 77 si porta il pallone sul sinistro e calcia, Di Gregorio si salva

Al 40' Leali fa superman e con un riflesso incredibile respinge la conclusione ravvicinata di Gatti, mandando in corner. Parata al limite del possibile

Due minuti più tardi Leali è ancora bravissimo sul tiro-cross rasoterra di Yildiz, il pallone rimane lì e David incredibilmente spedisce alto. Si va negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.

Al 48' c'è già un'occasione per il Grifone: Ellertsson viene trovato in area, sterza sul destro e calcia da pochi passi dopo aver vinto il duello con Joao Mario, il difensore bianconero rimedia immolandosi

Incursione di potenza di Thuram, il tiro non è irresistibile e si perde sul fondo: Genoa che protesta per un precedente interento falloso su Masini

Al 13' diagonale pericoloso di Kelly, pallone che non va lontano dal palo

Intorno all'ora di gioco le prime mosse di Vieira: Thorsby e Malinovskyi in campo per Carboni e Stanciu. Nella Juventus entrano Vlahovic, Koopmeiners e Kostic

Al 72' la Juventus passa in vantaggio, colpo di testa vincente di Vlahovic che gira sul secondo palo sul traversone di Kostic

Vieira si gioca il tutto per tutto nel finale: dentro tre attaccanti, Ekuban, Ekhator e Vitinha

Al 90' fa tutto bene Norton-Cuffy che vince anche il duello, riesce a mettere in mezzo ma Thorsby riesce solo a sfiorare in spaccata

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup (dal 78' Ekuban), Masini; Carboni (dal 64' Malinovskyi), Stanciu (dal 64' Thorsby), Ellertsson (dal 78' Vitinha); Colombo (dal 78' Ekuban). Allenatore: Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (dal 60' Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (dal 60' Kostic); Conceicao (dal 82' Gonzalez), Yildiz 8al 90' McKennie); David (dal 60' Vlahovic). Allenatore: Tudor.

AMMONITI - J. Mario, Koopmeiners (J); Ostigard (G)

