Genoa alla caccia di gol: Vieira a Como per svoltare

Per il Genoa quella lunedì sera a Como è già un bivio sebbene dopo due giornate di campionato appare un allarme fine a se stesso. Eppure vale la pena di concentrarsi. La prima scelta riguarda il modulo tattico.

Vieira insisterà sul 4-2-3-1, oppure cambierà, per passare ad altri schemi? Sembra che contro la pericolosa squadra Fabregas, venga riproposto lo schieramento delle ultime gare. Gli interpreti? Colombo sta faticando e non solo per colpa sua.

Su Vitinha il club ha fiducia ma fin qui è apparso evanescente e finito ai margini. Così Vieira sta seguendo Ekuban che sta rispondendo con buoni allenamenti. Eku però’ ha avuto tanti infortuni e va manovrato con cura. Però con la Juve ha mostrato una buona forma. Da verificare invece Messias, altro giocatore spesso frenato da guai muscolari. Insomma per Vieira sono giorni decisivi per trovare il riscatto dopo due match senza gol.

