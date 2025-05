Genoa, Ahanor ko salta l’Atalanta. Vieira cerca il botto finale al Ferraris

Stasera in un ancora una volta gremito Luigi Ferraris, il Genoa chiuderà la stagione in casa ospitando l’Atalanta di Gasperini. Una passerella festosa dopo aver conquistato in anticipo la salvezza per i rossoblu.

Vieira però cerca, dopo l’ottima prova di Napoli, di fare un colpo contro i nerazzurri già sicuri di partecipare alla Champions. L’unica notizia negativa per Vieira è l’assenza del promettente Ahanor per un lieve affaticamento, ma il mister può sfruttare il ritorno di Thorsby. Per il resto tra i pali ci sarà Leali mentre Badelj sarà titolare per l’ultimo match col Grifone. Il tecnico rossoblu intanto progetta il futuro confermando che a Genova si trova benissimo: “L’ho già detto col club stiamo lavorando per il futuro è sono felice di avere questo gruppo importante”.

