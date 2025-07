Genoa, affaticamento per Ekuban mentre rientra Cuenca. Pressing dell'Inter su De Winter

Qualche timida goccia di pioggia e nuvoloni hanno accompagnato la giornata di alenamenti del Genoa nel ritiro di Moena.

Nella prima parte di lavori, al mattino, si è rivisto anche il paraguaiano Hugo Cuenca, fermato negli scorsi giorni da una distorsione al ginocchio. Alcuni giocatori si sono focalizzati sull'allenamento in palestra, altri sull'iter personalizzato come Gronbaek, Messias, Ellertsson, Carboni e Siegrist, che domani dovrebbero aggregarsi al gruppo. Riposo precauzionale per Ekuban nel pomeriggio, fermato da un affaticamento.

Capitolo mercato - E' stato il primo allenamento del Genoa senza Mattia Bani, prossimo a diventare un giocatore del Palermo. Per questo la società è al lavoro per sostituirlo, tra le ipotesi c'è quella di Idzes del Venezia e Leo Ostigard già in rossoblù nel 2022. Già registrato l'interesse dell'Inter su De Winter, che secondo i quotidiani del Belgio starebbe pressando in maniera intensa per il centrale rossoblù.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, soltanto intesa verbale con il Milan per Lorenzo Colombo, si attendono novità

