Genoa: addio a Mario Manera, protagonista nel 1973 della promozione in serie A

Il calcio saluta Mario Manera, ex difensore del Cagliari scudettato e del Genoa, scomparso a 78 anni nel suo paese natale di Bascapè (Pavia). Con la maglia rossoblù, Manera giocò due stagioni tra il 1971 e il 1973, contribuendo alla promozione in Serie A del club genovese, alla fine di un campionato combattuto e indimenticabile per i tifosi del Grifone.

Prima di approdare al Genoa, aveva militato in diverse squadre tra Melegnanese, Pro Patria, Reggiana, Brescia, Atalanta, Piacenza e Pro Piacenza. Nella stagione 1970-71 fece parte anche della rosa del Cagliari campione d’Italia, accanto a leggende come Gigi Riva.

Uomo riservato ma molto amato negli ambienti calcistici, Manera aveva mantenuto nel tempo un profondo legame con il Genoa (foto gentilmente concessa dal Museo del Genoa) e con i suoi ex compagni di squadra. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Bascapè, dove la comunità e il mondo del calcio gli renderanno l’ultimo saluto.

