Genoa, Adamoli stuzzica Pruzzo: "Tu come Colombo sul rigore sbagliato...". Ecco la risposta

Simpatico botta e risposta tra Gessi Adamoli e Roberto Pruzzo sul rigore sbagliato da Lorenzo Colombo con la Fiorentina. In mezzo, Claudio Onofri che non ha gradito il modo in cui l'attaccante ha eseguito il tiro dal dischetto.

Ecco il divertente siparietto, al quale O Rey di Crocefieschi non si è sottratto, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a We Are Genoa.





