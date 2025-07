Genoa, acceso dibattito al Derby sul mercato e su Vitinha possibile prima punta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sono soddisfatto, sinora a parte il giovanissimo Ahanor nessuno dei big è andato via e oltre all'esperto Stanciu sono arrivati un paio di giovani promettenti", ha detto Luca Pastorino (deputato del Pd, sindaco di Bogliasco e tifoso rossoblù) commentando il calciomercato del Genoa. "E' troppo presto per giudicare - gli ha fatto eco Gessi Adamoli - se restano De Winter e Frendrup è un conto, vediamo. Sono abbastanza sicuro che Vasquez non si muoverà e questo è importante mentre Bani, come avevamo anticipato e anche se avevano affermato che sarebbe rimasto, è destinato al Palermo". "Il Genoa quest'anno scoprirà il vero Vitinha - ha dichiarato l'allenatore Salvatore Mango - che con due mezze punte dietro come Malinosvki e Messias può fare anche il centravanti da solo". "Assolutamente no - ha replicato Stefano Eranio, bandera rossoblù - Vitinha non è in grado di fare la prima punta, abbiamo bisogno di un altro elemento con maggiore fisicità e mi auguro che arrivi dal mercato".

