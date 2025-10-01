Genoa in zona retrocessione, di chi le maggiori responsabilità: il dibattito
di Redazione
Genoa a fondo classifica, di chi le maggiori responsabilità tra società, allenatore e calciatori. E' il dibattito lanciato da Telenord sui social e il responso dei tifosi sembra orientato ad attribuire le principali responsabilità proprio alla dirigenza.
Dei risultati si è dibattuto anche a We Are Genoa, ecco le opinioni di Gessi Adamoli, Roberto Pruzzo, Claudio Onofri.
Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
