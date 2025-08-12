Genoa, 4-2 nel test contro il Ligorna: doppietta per Ostigard
di Filippo Serio
In gol anche Colombo e Malinovskyi
Buon test amichevole per il Genoa prima dell'impegno di Coppa Italia, i rossoblù battono 4-2 il Ligorna al centro sportivo Signorini con doppietta di Ostigard e gol di Colombo e Malinovskyi.
Il campionato del Grifone comincerà sabato 23 agosto, in casa contro il Lecce
Tabellino:
Marcatori - (Ostigard, Murgia, Colombo, Ostigard, Vernetti, Malinovskyi)
Genoa - Siegrest; Sabelli, Ostigard, Bohinen, Fini; Ellertsson, Thorsby; Ankeye, Malinovskyi, Venturino; Colombo. Subentrati Klysis e Grossi
Ligorna - Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli, Sabbione, Scannapieco, Pastore, Bruzzo, Murgia, Piredda, Tiana
Terna Arbitrale: Calzolari, Muca, Gatti
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, il caldo non ferma i tifosi: in 1500 per l'allenamento a Pegli. C'è De Winter ma è in partenza
11/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, Vieira dopo il pari di Rennes: “Contento per lo spirito di squadra, ma dobbiamo migliorare”
10/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, da Carboni a Vitinha ecco i 25 convocati per la trasferta di Rennes, non c'è l'acciaccato Messias
08/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, sale la febbre per il match con il Rennes, mentre Vieira porta la squadra in sala video
07/08/2025
di red. sport