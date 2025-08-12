Genoa

Genoa, 4-2 nel test contro il Ligorna: doppietta per Ostigard

di Filippo Serio

26 sec

In gol anche Colombo e Malinovskyi

Termoponente

Buon test amichevole per il Genoa prima dell'impegno di Coppa Italia, i rossoblù battono 4-2 il Ligorna al centro sportivo Signorini con doppietta di Ostigard e gol di Colombo e Malinovskyi.

Il campionato del Grifone comincerà sabato 23 agosto, in casa contro il Lecce

Tabellino:

Marcatori - (Ostigard, Murgia, Colombo, Ostigard, Vernetti, Malinovskyi)

Genoa - Siegrest; Sabelli, Ostigard, Bohinen, Fini; Ellertsson, Thorsby; Ankeye, Malinovskyi, Venturino; Colombo. Subentrati Klysis e Grossi

Ligorna - Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli, Sabbione, Scannapieco, Pastore, Bruzzo, Murgia, Piredda, Tiana

Terna Arbitrale: Calzolari, Muca, Gatti

