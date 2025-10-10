Genoa

Genoa, 4-1 nel test con l’Entella. In gol anche Colombo.

di Giovanni Porcella

Il Genoa batte 4-1 l’Entella in amichevole con reti di Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. Buon test in vista del match contro il Parma al Ferraris.

In preparazione al match importante con il Parma al Ferraris dopo la sosta, il Genoa di Vieira ha vinto l’amichevole con l’Entella che milita in serie B. Quattro gol per i rossoblu firmati da Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. Da segnalare una traversa colpita da Ekuban e l’assenza di Frendrup.

Per l’Entella ha segnato Lipani fratello dell’ex genoano ora al Sassuolo.

Ecco la formazione iniziale del Genoa: Siegrist; Martin, Marcandalli, Doucoure, Sabelli; Onana, Masini; Carboni, Thorsby, Grønbaek; Ekuban. A disposizione: Sommariva, Lafont, Carbone, Nsingi, Albé, Venturino, Colombo, Vitinha. Allenatore: Vieira.                        

Questa la formazione iniziale dell’Entella:  Del Frate; Moretti, Boccadamo, Bottaro; Bariti, Karic, Nichetti, Portanova; Fumagalli, Lipani; Russo. A disposizione: Rinaldini, Sialys, Palomba, Tiritiello, Marconi, Debenedetti, Ankeye, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. Allenatore: Chiappella.

Per i chiavaresi un test in vista del derby ligure con la Sampdoria.

