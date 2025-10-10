Genoa, 4-1 nel test con l’Entella. In gol anche Colombo.

In preparazione al match importante con il Parma al Ferraris dopo la sosta, il Genoa di Vieira ha vinto l’amichevole con l’Entella che milita in serie B. Quattro gol per i rossoblu firmati da Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. Da segnalare una traversa colpita da Ekuban e l’assenza di Frendrup.

Per l’Entella ha segnato Lipani fratello dell’ex genoano ora al Sassuolo.

Ecco la formazione iniziale del Genoa: Siegrist; Martin, Marcandalli, Doucoure, Sabelli; Onana, Masini; Carboni, Thorsby, Grønbaek; Ekuban. A disposizione: Sommariva, Lafont, Carbone, Nsingi, Albé, Venturino, Colombo, Vitinha. Allenatore: Vieira.

Questa la formazione iniziale dell’Entella: Del Frate; Moretti, Boccadamo, Bottaro; Bariti, Karic, Nichetti, Portanova; Fumagalli, Lipani; Russo. A disposizione: Rinaldini, Sialys, Palomba, Tiritiello, Marconi, Debenedetti, Ankeye, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. Allenatore: Chiappella.

Per i chiavaresi un test in vista del derby ligure con la Sampdoria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.