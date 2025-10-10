Genoa, 4-1 nel test con l’Entella. In gol anche Colombo.
di Giovanni Porcella
Il Genoa batte 4-1 l’Entella in amichevole con reti di Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. Buon test in vista del match contro il Parma al Ferraris.
In preparazione al match importante con il Parma al Ferraris dopo la sosta, il Genoa di Vieira ha vinto l’amichevole con l’Entella che milita in serie B. Quattro gol per i rossoblu firmati da Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. Da segnalare una traversa colpita da Ekuban e l’assenza di Frendrup.
Per l’Entella ha segnato Lipani fratello dell’ex genoano ora al Sassuolo.
Ecco la formazione iniziale del Genoa: Siegrist; Martin, Marcandalli, Doucoure, Sabelli; Onana, Masini; Carboni, Thorsby, Grønbaek; Ekuban. A disposizione: Sommariva, Lafont, Carbone, Nsingi, Albé, Venturino, Colombo, Vitinha. Allenatore: Vieira.
Questa la formazione iniziale dell’Entella: Del Frate; Moretti, Boccadamo, Bottaro; Bariti, Karic, Nichetti, Portanova; Fumagalli, Lipani; Russo. A disposizione: Rinaldini, Sialys, Palomba, Tiritiello, Marconi, Debenedetti, Ankeye, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. Allenatore: Chiappella.
Per i chiavaresi un test in vista del derby ligure con la Sampdoria.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:genoa entella amichevole vieira seriea
Condividi:
Altre notizie
Genoa in crisi di risultati, le opinioni dei Talent del Derby del Lunedì
08/10/2025
di Maurizio Michieli
Genoa k.o. a Napoli, Vieira: “Abbiamo giocato bene, contro una squadra che ha speso 100 milioni”
06/10/2025
di Giovanni Porcella
Genoa sconfitto a Napoli, Anguissa e Hojlund ribaltano il gol di Ekhator (2-1)
05/10/2025
di Redazione
Genoa, 20 anni senza Franco Scoglio: vi racconto il mio amico Professore
02/10/2025
di Claudio Onofri