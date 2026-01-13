Generali e Unido insieme per il caffè sostenibile in Africa con il programma ACT

Generali e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per sostenere la produzione sostenibile di caffè in Africa nell’ambito del programma ACT (Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee).

L’iniziativa punta a rafforzare la cooperazione internazionale e le partnership tecniche per migliorare le condizioni socio-economiche delle comunità produttrici, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e favorire la creazione di valore locale. Il programma, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel quadro del Piano Mattei e delle priorità dell’EU Global Gateway, è guidato da Unido in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Caffè e l’Organizzazione Interafricana del Caffè.

Il progetto si concentrerà inizialmente su Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi, seguendo cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformità, ricerca e inclusione sociale. La collaborazione tra Generali e Unido si focalizzerà in particolare sullo sviluppo di partnership pubblico-private, su studi congiunti — anche in ambito assicurativo — e sulla misurazione dell’impatto sociale e ambientale lungo la filiera del caffè.

