GEN Festival 2025: fumetto, musica e creatività nel cuore di Genova

Genova si prepara ad accogliere la seconda edizione di GEN – dalla parte del Fumetto, il festival dedicato al fumetto contemporaneo in tutte le sue forme. Dopo il successo dell’edizione inaugurale, l’evento torna sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 nella cornice suggestiva dei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico, trasformando uno degli spazi più vitali della città in un grande palcoscenico per autori, illustratori, lettori e appassionati.

Organizzato da CDM Lab, in collaborazione con Giardini Luzzati – Spazio Comune e con la direzione artistica di ARF! Festival, GEN è realizzato con il patrocinio della Regione Liguria. Un festival completamente gratuito e accessibile, che vuole essere non solo un evento culturale, ma un vero spazio di incontro e scoperta, dove il fumetto diventa linguaggio condiviso e strumento di lettura della realtà.

Il programma – che sarà diffuso nei prossimi giorni nel dettaglio – prevede un ricco ventaglio di iniziative: mostre, talk con autori e autrici, laboratori per bambini, workshop per aspiranti fumettisti, performance di live drawing, firmacopie, e un’ampia area self, dedicata alla microeditoria indipendente e alle autoproduzioni, raddoppiata rispetto allo scorso anno.

Tra gli ospiti più attesi figura Manuele Fior, illustratore di fama internazionale, che ha realizzato anche il manifesto ufficiale del festival 2025. Accanto a lui, nomi di spicco del panorama italiano come Giada Belviso (disegnatrice per Marvel USA), Emanuele Virzì (autore Disney e illustratore per i libri dello youtuber Lyon), e Luca Enoch, storico disegnatore della Sergio Bonelli Editore.

Ma GEN è anche musica: a chiudere la prima giornata del festival, sabato 28 giugno, sarà il concerto gratuito di Piotta, artista tra i più eclettici della scena italiana, capace di mescolare ironia, critica sociale e sonorità urban.

Con GEN, Genova conferma la sua vocazione alla cultura visiva e al fumetto come forma d’arte viva, partecipata, capace di unire generazioni e raccontare il presente con immaginazione e profondità. Due giorni da vivere all’insegna della creatività, dell’inclusione e della bellezza del racconto disegnato.

L’appuntamento è ai Giardini Luzzati, il 28 e 29 giugno. Ingresso libero.

