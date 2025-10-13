Gemini inizia a costruire la sua flotta per sfidare Eurostar

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Siemens e Rock Rail per la consegna di 10 nuovissimi treni Velaro Novo all’avanguardia. Questi treni opereranno tra Londra Stratford International, Ebbsfleet International e le principali destinazioni europee tra cui Parigi, Lille, Bruxelles e Colonia. Sarà il primo servizio diretto dal Regno Unito alla Germania attraverso il Eurotunnel!”. Lo annuncia su Linkedin Gemini, la start-up ferroviaria che collabora con Uber per sostituire Eurostar nei servizi tra Londra e il continente.

L’annuncio è accompagnato al link di un articolo pubblicato su The Times in cui si riferisce che i primi dieci treni che saranno utilizzati da Gemini rappresentano la versione di nuova generazione dei popolari treni più recenti gestiti da Eurostar e potrebbero essere in parte assemblati o in parte prodotti nel nuovo stabilimento produttivo Siemens a Goole, nell’East Riding of Yorkshire.

Gemini, presieduta da Lord Berkeley, laburista e veterano dei trasporti, è uno dei tre potenziali concorrenti di Eurostar, che ha detenuto per tre decenni un monopolio ininterrotto sui servizi passeggeri ad alta velocità attraverso il tunnel della Manica.

Gemini prevede di sostituire Eurostar sulle tratte per Parigi e Bruxelles, oltre a lanciare nuovi servizi per Colonia. Ritiene inoltre di poter far funzionare il servizio con partenza e arrivo a Stratford, nella zona est di Londra, anziché alla sempre più affollata stazione di St. Pancras, e di poter riattivare la stazione internazionale dismessa di Ebbsfleet, nel Kent.

L’azienda punta a sfruttare una partnership con Uber, la compagnia di taxi, il che potrebbe significare che i servizi verrebbero marchiati Uber Trains e darebbero ai passeggeri la possibilità di acquistare biglietti e coincidenze tramite l’app Uber.

