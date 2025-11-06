Gavi, Villa Sparina Resort conquista Londra: “Best Dining Experience 2026” ai Condé Nast Johansens Awards
di R.S.
Il premio celebra in particolare il valore della cucina del ristorante La Gallina, guidato dallo chef Graziano Caccioppoli
Un riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza piemontese. Villa Sparina Resort, nel cuore delle colline del Gavi, ha ricevuto a Londra il prestigioso titolo di “Best Dining Experience 2026” nell’ambito dei Condé Nast Johansens Awards for Excellence, assegnati dal gruppo editoriale Condé Nast – lo stesso di Vogue, Vanity Fair e Condé Nast Traveller.
La cerimonia si è tenuta il 3 novembre al Kimpton Fitzroy Hotel, dove Stefano e Tiziana Moccagatta (nella foto), in rappresentanza della famiglia fondatrice, hanno ritirato il premio con emozione. “Questo riconoscimento ci onora profondamente – hanno dichiarato – perché racconta la nostra identità: un’ospitalità che nasce dal rispetto per il territorio e dalla volontà di offrire esperienze autentiche, dove vino, cucina e accoglienza dialogano in armonia”.
Il premio celebra in particolare il valore della cucina del ristorante La Gallina, guidato dallo chef Graziano Caccioppoli, che con i suoi piatti racconta la tradizione gastronomica piemontese attraverso una visione contemporanea e conviviale. Nei sapori e nei gesti della cucina di La Gallina si ritrova l’anima del Gavi: la genuinità della materia prima, il piacere dello stare insieme e l’arte di rallentare per assaporare ogni momento.
A rendere completa l’esperienza è anche il servizio di sala, attento e discreto, capace di unire professionalità e calore umano. “Questo premio è il risultato di un lavoro di squadra – hanno aggiunto i Moccagatta – e lo condividiamo con tutto il nostro staff e con gli ospiti che ogni giorno ci scelgono, ispirandoci con la loro fiducia e il loro affetto.”
Immerso nei vigneti del Gavi DOCG, Villa Sparina Resort rappresenta oggi un simbolo dell’ospitalità italiana d’eccellenza: un luogo dove vino, cucina e accoglienza si fondono in un’esperienza autentica, elegante e profondamente legata alla terra.
