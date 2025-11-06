Gavi, Villa Sparina Resort conquista Londra: “Best Dining Experience 2026” ai Condé Nast Johansens Awards

Un riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza piemontese. Villa Sparina Resort, nel cuore delle colline del Gavi, ha ricevuto a Londra il prestigioso titolo di “Best Dining Experience 2026” nell’ambito dei Condé Nast Johansens Awards for Excellence, assegnati dal gruppo editoriale Condé Nast – lo stesso di Vogue, Vanity Fair e Condé Nast Traveller.

La cerimonia si è tenuta il 3 novembre al Kimpton Fitzroy Hotel, dove Stefano e Tiziana Moccagatta (nella foto), in rappresentanza della famiglia fondatrice, hanno ritirato il premio con emozione. “Questo riconoscimento ci onora profondamente – hanno dichiarato – perché racconta la nostra identità: un’ospitalità che nasce dal rispetto per il territorio e dalla volontà di offrire esperienze autentiche, dove vino, cucina e accoglienza dialogano in armonia”.

Il premio celebra in particolare il valore della cucina del ristorante La Gallina, guidato dallo chef Graziano Caccioppoli, che con i suoi piatti racconta la tradizione gastronomica piemontese attraverso una visione contemporanea e conviviale. Nei sapori e nei gesti della cucina di La Gallina si ritrova l’anima del Gavi: la genuinità della materia prima, il piacere dello stare insieme e l’arte di rallentare per assaporare ogni momento.

A rendere completa l’esperienza è anche il servizio di sala, attento e discreto, capace di unire professionalità e calore umano. “Questo premio è il risultato di un lavoro di squadra – hanno aggiunto i Moccagatta – e lo condividiamo con tutto il nostro staff e con gli ospiti che ogni giorno ci scelgono, ispirandoci con la loro fiducia e il loro affetto.”

Immerso nei vigneti del Gavi DOCG, Villa Sparina Resort rappresenta oggi un simbolo dell’ospitalità italiana d’eccellenza: un luogo dove vino, cucina e accoglienza si fondono in un’esperienza autentica, elegante e profondamente legata alla terra.

