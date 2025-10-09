Salute

Gaslini, Edoardo Garrone confermato presidente, nomina del CdM su proposta premier Meloni e ministro Schillaci

La decisione è stata presa dopo aver ottenuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Edoardo Garrone a presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova.

La decisione, che riconferma l'industriale genovese ai vertici dell'istituto, è stata presa su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo aver ottenuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.

La nomina è stata comunicata ufficialmente da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre.

L’Istituto Gaslini è uno dei principali centri pediatrici d’eccellenza in Italia, punto di riferimento per la ricerca e la cura in ambito sanitario.

