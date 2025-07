Galleria di base del Brennero, procede costruzione elementi prefabbricati in calcestruzzo

Il 19 luglio, nel lotto di costruzione H41, Sillschlucht-Pfons, l’ultimo segmento è uscito dalla linea di produzione. Un capannone industriale è stato appositamente costruito per la produzione degli elementi prefabbricati in calcestruzzo nell’area di cantiere molto angusta vicino all’imbocco della galleria Ahrental. Da febbraio 2023, vi sono stati prodotti circa 59.000 segmenti, circa 90 al giorno. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo saranno utilizzati per rivestire le due canne principali della galleria e saranno installati dalle frese meccaniche durante lo scavo.

Il cantiere di Ahrental non dispone di alcun collegamento ferroviario, pertanto la società ARGE H41, responsabile della costruzione, ha deciso di produrre i componenti in loco. Utilizzando un innovativo sistema a carosello, i segmenti sono stati prodotti in serie, uno dopo l’altro, in diverse fasi: casseratura, armatura, getto di calcestruzzo e infine stagionatura. I segmenti sono stati quindi trasportati dall’area di stoccaggio alla miniera, fino a 1.000 metri di profondità, con un veicolo speciale e poi con un treno di costruzione.

Se i conci di calcestruzzo fossero stati trasportati da un impianto di prefabbricazione esterno, sarebbero stati necessari circa 29.500 viaggi in camion. Producendoli internamente in loco, il numero di viaggi si è ridotto a circa 3.000 per la consegna di aggregati e acciaio per cemento armato.

Romed Insam , responsabile del progetto per il lotto di costruzione H41, spiega: “Grazie all’innovativa produzione in loco, sono state eliminate decine di migliaia di viaggi di trasporto. Questo non solo ha alleggerito significativamente il carico di lavoro per le comunità circostanti, ma dimostra anche come i moderni progetti infrastrutturali possano essere realizzati in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente.”

Marco Reith , Project Manager di Implenia per l’ARGE H41, è entusiasta di questo traguardo: “Grazie alla competenza di Implenia e alla stretta collaborazione con BBT SE, siamo riusciti a produrre in loco segmenti di altissima qualità in modo sostenibile. Inoltre, le aziende locali hanno beneficiato della produzione di segmenti in qualità di fornitori. Una volta completato, una parte del capannone verrà riutilizzata per la produzione di gabbie di armatura .”

Parallelamente al completamento della produzione dei conci, nel lotto di costruzione H41 Sillschlucht-Pfons proseguono gli scavi meccanici con l’impiego di frese meccaniche: Ida e Lilia procedono gradualmente verso sud, nel lotto di costruzione adiacente H53 Pfons-Brenner, dove installano i conci come rivestimento interno.

Entrambe le macchine sono state lanciate nell’estate del 2023 e hanno percorso un totale di circa 17 chilometri. Attualmente, Ida si trova ancora a circa 400 metri di distanza, e Lilia a circa 800 metri, dal punto di sfondamento nel comune di Navis.

Dati chiave della produzione del segmento

Numero di anelli: 8.438 pezzi – un anello è composto da 6 segmenti e una pietra di base

Numero di segmenti (base inclusa): 59.066

Volume totale del calcestruzzo (capacità cubica): 230.645 m³

Quantità totale di armatura in acciaio: circa 19.000 tonnellate

Peso per segmento: circa 10 tonnellate

