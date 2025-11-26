Galata Museo del Mare inaugura la nuova Sala Colombo: apre il percorso “Impatto. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro”

Il Galata Museo del Mare invita la cittadinanza all’inaugurazione ufficiale della nuova Sala Colombo, completamente riallestita con il percorso espositivo “IMPATTO. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro”, una lettura aggiornata e critica della figura del navigatore alla luce degli studi contemporanei e delle profonde conseguenze storiche della sua impresa.





L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 18, con ingresso gratuito su prenotazione. La serata si aprirà nell’Auditorium del museo con un panel di studiosi e ospiti internazionali, moderato e presieduto da esperti del settore. Alle 19.15 è previsto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della nuova sezione museale.





Il percorso, articolato in sette aree tematiche, intreccia reperti storici di eccezionale valore – tra cui il ritratto di Colombo di Ridolfo del Ghirlandaio, documenti originali e due autografi – con videoproiezioni immersive, installazioni interattive e testimonianze contemporanee. Un allestimento che ricostruisce il mondo di Colombo, le sue rotte, la sua impresa e il suo impatto sull’ambiente, sulle popolazioni indigene e sulla cultura globale.





Tra gli interventi del panel figurano storici, archivisti e rappresentanti di musei internazionali:





Antonio Musarra (UNIROMA), che analizzerà gli studi colombiani del XXI secolo





Giustina Olgiati (Archivio di Stato di Genova), sulla storia dei documenti colombiani





Carlos Montalvo (Museo Nazionale dell’Ecuador), in collegamento dall’Ecuador, con una lettura latinoamericana della figura di Colombo





Pierangelo Castagneto (Comitato Scientifico MEI), sul ruolo di Colombo nell’immaginario dell’emigrazione italiana





Pierangelo Campodonico, direttore Mu.MA, che illustrerà le scelte del nuovo allestimento





L’incontro sarà introdotto da Marco Ansaldo, presidente di MU.MA, e da Paolo Masini, presidente del MEI, testimoniando la sinergia culturale tra le due istituzioni. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari.





La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite cercando “Impatto. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.