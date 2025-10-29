Galata Museo del Mare: archivio digitale sempre più accessibile
di Stefano Rissetto
L'archivio digitale ora include un prezioso decreto reale ottomano del 1815, redatto in turco
Il patrimonio del Galata Museo del Mare è sempre più accessibile online grazie all’ampliamento del suo archivio digitale, che ora include un prezioso decreto reale ottomano del 1815, redatto in turco.
Tradotto da due studiosi turchi, il documento testimonia i rapporti tra l’Impero Ottomano e la Russia dopo il trattato di Bucarest (1812) e il ruolo del capitano genovese Nicolò Dodero, beneficiario del decreto. Il testo riflette la volontà del sultano Mahmud II di mantenere stabili i rapporti diplomatici in un periodo di tensioni internazionali.
L’iniziativa rientra nel progetto di digitalizzazione del patrimonio museale promosso dal Comune di Genova e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che permette di esplorare online oltre 1200 opere, tra cui il ritratto di Cristoforo Colombo del Ghirlandaio e la Veduta di Genova del 1481.
Il museo virtuale, costantemente aggiornato, è consultabile su catalogo.museidigenova.it/musei/galata-museo-del-mare
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Portofino Days, Casa Pertini diventa sede romana del festival internazionale di fiction
29/10/2025
di Stefano Rissetto
“Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”, il docufilm racconta una battaglia sindacale decennale
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Vernazza tra i borghi italiani più amati all’estero: è il prediletto negli USA e in Francia
29/10/2025
di Stefano Rissetto