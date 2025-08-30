Transport

Fvg, accordo con Autostrade per ridurre pedaggi ai tir durante chiusura della superstrada slovena H4

di Carlotta Nicoletti

Previsti sconti Lisert-Villesse e sostegni economici per mitigare l’impatto dei flussi merci deviati dal 18 agosto al valico di Fernetti

Un’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Autostrade Alto Adriatico punta a ridurre i disagi causati dalla chiusura della superstrada slovena H4, in vigore dal 18 agosto per 100 giorni. Previsto l’abbattimento dei pedaggi sul tratto Lisert-Villesse per i mezzi pesanti, con un contributo regionale da 200mila euro.

Pedaggi – La misura prevede il rimborso dei costi autostradali per i tir che effettueranno la sosta presso l’Interporto Sdag di Gorizia. Il sostegno, erogato tramite la concessionaria, si inserisce in un pacchetto di azioni regionali per contenere i disagi della deviazione obbligatoria del traffico merci.

Chiusura H4 – La superstrada slovena è stata chiusa il 18 agosto per lavori di adeguamento e rimarrà interdetta fino a fine novembre. Una seconda interruzione è già programmata per l’estate 2026, della durata di 120 giorni. La deviazione costringe i mezzi a transitare dal valico di Sežana/Fernetti, con rischi di congestione e rallentamenti doganali.

Interlocuzioni – «Abbiamo avviato da subito un dialogo serrato con le autorità slovene e italiane, coinvolgendo anche il Mit», ha ricordato l’assessore regionale Cristina Amirante, sottolineando che grazie alle trattative la chiusura è stata ridotta «da due anni a soli sette mesi complessivi».

Risorse – Con la legge di assestamento, la Regione ha stanziato 550mila euro per interventi di mitigazione. Una prima tranche, da 250mila euro, è stata destinata alla gratuità dei parcheggi Sdag, per distribuire meglio i flussi di traffico.

Nuova misura – L’accordo con Autostrade Alto Adriatico aggiunge la riduzione dei pedaggi come incentivo all’uso dell’autostrada. «Continuiamo a lavorare con pragmatismo e tempestività – ha concluso Amirante – per contenere gli impatti negativi e garantire fluidità al traffico merci».

Durata – La convenzione resterà attiva fino alla riapertura della H4 nel 2026, con monitoraggi sull’efficacia e proroghe compatibili con le risorse disponibili.

 

