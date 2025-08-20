Futsal, CDM si presenta a Campo Ligure il 27 agosto, poi via a Coppa e campionato

La CDM Futsal apre ufficialmente la stagione 2025/26 con la tradizionale presentazione in piazza. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto alle 20.45, in piazza Vittorio Emanuele II a Campo Ligure. La serata sarà animata dal duo musicale genovese “Questo e Quello” e vedrà salire sul palco giocatori, staff tecnico, dirigenti e giovani dell’Under 19.

Rosa e staff – La squadra, guidata anche quest’anno da mister Hugo de Jesus, potrà contare su conferme importanti e su diversi volti nuovi arrivati dal mercato estivo. In prima fila il presidente Matteo Fortuna, che accompagnerà la presentazione della dirigenza insieme ai protagonisti della cavalcata della scorsa stagione.

Obiettivi stagionali – L’annata rappresenta un ritorno in Serie A per la formazione ligure, chiamata a misurarsi di nuovo con le migliori realtà del futsal italiano. La preparazione è già iniziata per trovare la giusta amalgama in vista dei primi impegni ufficiali.

Coppa Divisione – L’esordio sarà sabato 13 settembre alle 18 al Palazzetto dello Sport di Chiavari contro la Levante Futsal, gara valida per l’andata del primo turno di Coppa Divisione. Il ritorno si giocherà venerdì 19 settembre alle 20.30 a Campo Ligure.

Campionato – L’attesa maggiore resta per il debutto in Serie A. La prima giornata è fissata per venerdì 26 settembre alle 20.30, quando la CDM Futsal ospiterà la Feldi Eboli al Palasport di Campo Ligure.

