Alla scoperta di Fusion AI Labs, il nuovo hub dedicato alla ricerca applicata sull’intelligenza artificiale. In studio con Katia Gangale c'è Andrea Pescino, CEO di Fusion AI Labs, il centro innovativo che punta a sviluppare soluzioni all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale. In collegamento con Luca Pandimiglio, approfondimenti con Antonello Scalmato, CTO di AI Labs, e Stefano Sedola, responsabile delle partnership di ricerca e dei programmi di formazione. Un’occasione per scoprire le novità e le opportunità offerte da questo polo di eccellenza tecnologica.

