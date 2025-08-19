Funivia Lagaccio, Salis: "Non sarà realizzata solo per metà, infondate le notizie che lo dicono"

Infondata la notizie che riguarda la realizzazione solamente a metà della nuova funivia de Lagaccio, lo dice la sindaca Sivlia Salis, smentendo le ipotesi circolate in queste ore e conferma che il nuovo progetto della funivia punterà a un tracciato alternativo, rispettoso del territorio e in grado di collegare l’area urbana con i forti.

Ipotesi smentita – «L’ipotesi che è circolata oggi non ha nessun fondamento nelle nostre volontà – hanno chiarito da Tursi la sindaca –. Il nostro obiettivo è studiare un nuovo progetto che escluda completamente il sorvolo del Lagaccio».

Progetto alternativo – Gli uffici comunali stanno già lavorando a una nuova proposta che, secondo le intenzioni dell’amministrazione, sarà condivisa prima di tutto con i residenti. «Dobbiamo trovare il modo di realizzare un’opera utile, con un significato, capace di valorizzare il territorio e al tempo stesso di evitare onerose penali previste dal contratto sottoscritto dalla precedente giunta», ha spiegato.

Territorio e forti – L’idea alla base del nuovo studio è potenziare ciò che esiste già e aggiungere un collegamento che arrivi fino ai forti genovesi. «È un progetto che ha un’impostazione diversa, centrata sulla rivalutazione del territorio e sulla creazione di un nuovo asse verso i forti», dice la Salis.

Condivisione – Il progetto non è ancora stato definito nei dettagli, ma la sindaca ribadisce che sarà “molto importante” e che richiederà un confronto con cittadini e quartieri interessati. «Speculazioni prive di fondamento tecnico – ha aggiunto– non aiutano la discussione pubblica».

