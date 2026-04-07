Funivia Rapallo-Montallegro, boom di visitatori. Ricci: "800 biglietti staccati nel weekend di Pasqua"
di Luca Pandimiglio
"Ora sarà aperta tutto l’anno, permette di raggiungere il Santuario di Montallegro in soli sette minuti, passando dal mare alle colline e ai sentieri immersi nella natura"
Rapallo ha vissuto una Pasqua particolarmente positiva, con un afflusso significativo di turisti e un’ottima risposta da parte delle strutture ricettive. A tracciare il bilancio del weekend pasquale è stato il sindaco Elisabetta Ricci.
“Abbiamo avuto un’affluenza eccezionale già dalla vigilia di Pasqua — spiega Ricci —. Tutti gli alberghi erano pieni e le case vacanza hanno registrato un grande ritorno di visitatori. La funivia ha visto la partecipazione di circa 800 persone e anche il Castello sul Mare, riaperto il 2 aprile, ha riscosso un grande successo”.
Il sindaco ha sottolineato l’impegno del Comune nella preparazione della città per l’occasione: “Abbiamo addobbato le strade con archi di fiori, predisposto le tradizionali campane pasquali e organizzato eventi che hanno attirato moltissime persone, sia turisti che cittadini”.
Grande attenzione è stata riservata alla riapertura della funivia, un simbolo importante per Rapallo. “Ora sarà aperta tutto l’anno — afferma Ricci —. Permette di raggiungere il Santuario di Montallegro in soli sette minuti, passando dal mare alle colline e ai sentieri immersi nella natura. È stata una grande soddisfazione per tutti, cittadini e turisti”.
Sulla tipologia dei visitatori, la sindaca evidenzia un buon equilibrio tra italiani e stranieri: “Abbiamo accolto numerose famiglie italiane e tanti turisti stranieri, a conferma che Rapallo è una meta apprezzata da tutti”.
Guardando avanti, Ricci annuncia l’imminente calendario degli eventi estivi. “Stiamo definendo il programma insieme alle categorie e contiamo di comunicare a breve le date ufficiali — spiega —. Ci saranno novità importanti, tra cui eventi sulla nuova piazza del Polpo e a Villa Tigullio, in collaborazione con il Teatro delle Clarisse”.
Il sindaco conclude sottolineando l’obiettivo di conciliare turismo e qualità della vita dei cittadini: “Rapallo è una città vivibile, con molti siti da visitare. La Pasqua ci ha mostrato quanto la nostra offerta culturale e naturalistica sia apprezzata, e stiamo lavorando per garantire esperienze sempre più piacevoli e sicure per chi ci visita”.
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