Funivia Rapallo-Montallegro, boom di visitatori. Ricci: "800 biglietti staccati nel weekend di Pasqua"

Rapallo ha vissuto una Pasqua particolarmente positiva, con un afflusso significativo di turisti e un’ottima risposta da parte delle strutture ricettive. A tracciare il bilancio del weekend pasquale è stato il sindaco Elisabetta Ricci.

“Abbiamo avuto un’affluenza eccezionale già dalla vigilia di Pasqua — spiega Ricci —. Tutti gli alberghi erano pieni e le case vacanza hanno registrato un grande ritorno di visitatori. La funivia ha visto la partecipazione di circa 800 persone e anche il Castello sul Mare, riaperto il 2 aprile, ha riscosso un grande successo”.

Il sindaco ha sottolineato l’impegno del Comune nella preparazione della città per l’occasione: “Abbiamo addobbato le strade con archi di fiori, predisposto le tradizionali campane pasquali e organizzato eventi che hanno attirato moltissime persone, sia turisti che cittadini”.

Grande attenzione è stata riservata alla riapertura della funivia, un simbolo importante per Rapallo. “Ora sarà aperta tutto l’anno — afferma Ricci —. Permette di raggiungere il Santuario di Montallegro in soli sette minuti, passando dal mare alle colline e ai sentieri immersi nella natura. È stata una grande soddisfazione per tutti, cittadini e turisti”.

Sulla tipologia dei visitatori, la sindaca evidenzia un buon equilibrio tra italiani e stranieri: “Abbiamo accolto numerose famiglie italiane e tanti turisti stranieri, a conferma che Rapallo è una meta apprezzata da tutti”.

Guardando avanti, Ricci annuncia l’imminente calendario degli eventi estivi. “Stiamo definendo il programma insieme alle categorie e contiamo di comunicare a breve le date ufficiali — spiega —. Ci saranno novità importanti, tra cui eventi sulla nuova piazza del Polpo e a Villa Tigullio, in collaborazione con il Teatro delle Clarisse”.

Il sindaco conclude sottolineando l’obiettivo di conciliare turismo e qualità della vita dei cittadini: “Rapallo è una città vivibile, con molti siti da visitare. La Pasqua ci ha mostrato quanto la nostra offerta culturale e naturalistica sia apprezzata, e stiamo lavorando per garantire esperienze sempre più piacevoli e sicure per chi ci visita”.

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