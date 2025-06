Fumo denso a Voltri, intervento dei vigili del fuoco nell’ex capannone Costaguta

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dell’ex capannone Costaguta, nella zona industriale di Voltri, a Genova. L’edificio, ormai in stato di abbandono, era noto per essere stato occupato in passato dai tendoni della Croce Bianca Genovese che ospitava migranti, spostati in un'altra area nel luglio del 2024.. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco.

Operazioni – Non si registrano al momento feriti, ma i soccorritori stanno effettuando verifiche all’interno dell’immobile per escludere la presenza di persone. Non sono ancora note le origini dell’incendio.

(in aggionamento)

