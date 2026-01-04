Fuga di gas in via Piacenza, traffico bloccato a Staglieno. Evacuato il cimitero

Una fuga di gas ha provocato questa mattina la chiusura al traffico di via Piacenza, nella zona del cimitero di Staglieno, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e l’evacuazione precauzionale di una parte del camposanto. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, facendo scattare l’intervento coordinato dei soccorsi.

Intervento – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dagli agenti della polizia locale e dai tecnici di Ireti, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella verifica della rete del gas.

Cimitero – A scopo precauzionale è stata chiusa temporaneamente una delle entrate del cimitero monumentale di Staglieno, mentre alcune aree sono state evacuate per consentire le operazioni in sicurezza.

Viabilità – Via Piacenza è stata interdetta al transito di auto e motocicli, deviati su ponte Bezzecca e lungo l’asse di Bisagno Istria: vengono segnalati rallentamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.