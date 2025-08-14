FS investe nella sicurezza ferroviaria: oltre 733 milioni per il rinnovo dei sistemi di controllo

Prosegue il massiccio piano di ammodernamento del sistema ferroviario italiano promosso dal Gruppo FS. Il gruppo, sotto la guida dell’amministratore delegato Stefano Donnarumma, ha annunciato l’assegnazione di un appalto da oltre 733 milioni di euro attraverso la controllata Rete Ferroviaria Italiana (RFI), diretta da Aldo Isi.

L’investimento riguarda un articolato programma di manutenzione e aggiornamento dei sistemi di segnalamento, con l’obiettivo di migliorare affidabilità e regolarità della circolazione ferroviaria. Il progetto, strutturato in 38 lotti distribuiti su scala nazionale, sarà sviluppato nell’arco di tre anni e rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio piano di potenziamento infrastrutturale firmato FS.

Gli interventi previsti si concentreranno sulla riparazione di impianti danneggiati da eventi climatici estremi, guasti o atti vandalici. In parallelo, si lavorerà alla modernizzazione dei piazzali ferroviari in vista dell’estensione del sistema europeo ERTMS – una tecnologia chiave per garantire la sicurezza dei convogli e la piena interoperabilità delle reti. Sono inclusi anche l’ammodernamento degli apparati di comando, la revisione dei passaggi a livello e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi di distanziamento dei treni.

Questa nuova aggiudicazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni, di cui più di 60 miliardi dedicati allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria. L’obiettivo è duplice: sostenere l’espansione dell’Alta Velocità e migliorare l’efficienza delle reti regionali, con ricadute dirette sulla mobilità, la sostenibilità e la competitività del sistema Paese.

