Friuli Venezia Giulia, avviati i lavori della ciclovia Trilive lunga 60 chilometri

La ciclovia Trilive, infrastruttura da 60 chilometri con un investimento di 33 milioni di euro, entra nella fase operativa con la consegna dei lavori di tre lotti su quattro. L’opera, presentata a Carlino alla presenza di istituzioni regionali e locali, è stata definita “strategica” dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Lotti e percorso – La ciclovia è suddivisa in quattro tratti. Il primo collega Torviscosa a San Giorgio di Nogaro e Carlino, il secondo prosegue da Carlino a Precenicco passando per Palazzolo dello Stella e Muzzana, fino al canale Acquabona, mentre il terzo collega Precenicco ad Aprilia Marittima sfruttando le strade bianche lungo il fiume Stella. Tre cantieri sono già stati formalmente avviati, mentre l’ultimo lotto sarà completato successivamente.

Collaborazione istituzionale – “Lo sviluppo ciclabile dell’area è frutto della collaborazione tra le amministrazioni locali, con regia regionale” ha sottolineato Bordin. Il presidente ha rimarcato come la ciclabilità rappresenti un volano di crescita economica e sociale: “Significa opportunità, indotto, capacità di reinventarci e valorizzare il nostro entroterra”.

Benefici economici – Secondo le istituzioni, il turismo su due ruote ha effetti diretti su commercio, ristorazione e ricettività. “Puntare sulla ciclabilità è una scelta strategica, non solo un fenomeno sportivo, ma un modello di sviluppo che porta benefici alle comunità locali”, ha dichiarato Bordin.

Valorizzazione del territorio – La ciclovia è considerata un’infrastruttura in grado di promuovere i borghi e i paesaggi della Bassa Friulana. “Potrà diventare un biglietto da visita importante per far scoprire ai visitatori i nostri territori, rafforzando l’immagine della regione anche a livello internazionale”, ha aggiunto Bordin.

Partecipazione – Alla cerimonia di consegna erano presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, il direttore Magda Uliana, la consigliera Maddalena Spagnolo, il sindaco di Carlino Loris Bazzo e i rappresentanti dei Comuni coinvolti. I lavori, realizzati da imprese locali, termineranno entro giugno 2026.

