Frendrup si prende il Genoa sulle spalle e punta al ritorno in Nazionale

Aveva detto più volte di volere rimanere al Genoa, è cosi è stato. Nel centrocampo del Genoa è ormai il padrone dei contrasti, titolare inamovibile sia sotto la guida di Gilardino che di Vieira, Morten Frendrup rimane il pilastro del Grifone e un incubo per il portatore di palla avversario di turno, che spesso se lo vede sbucare davanti all'improvviso.

Nonostante rumors di mercato, interessamenti e pressing di vari club, il danese è rimasto in rossoblù, anche perché di vere e proprie offerte non ne sono mai arrivate.

In mezzo a un organico squadra profondamente cambiato, Frendrup è il punto fermo sia nello spogliatoio sia nella testa della società. E' un combattente, tosto e silenzioso. è il prototipo del giocatore da Genoa aveva detto su di lui in estate il direttore sportivo Ottolini.

Certamente, c'è sempre da migliorare, specie nella fase realizzativa e nell'assistenza ai compagni. Ma ora Frendrup potrà davvero giocare le proprie carte, anche nell'ottica di riconquistare quella nazionale che da tempo, nella sorpresa generale, lo ha escluso dai giochi. Il mondiale è alle porte e la Danimarca ha buone chances di partecipare al torneo che si svolgerà fra Stati Uniti, Canada e Messico: ecco che rientrare nella lista dei convocati può trasformarsi nello stimolo giusto per Frendrup, per continuare sulla buona strada già tracciata da tempo anche in questo campionato.

Intanto la squadra venerdì affronterà il Nizza in un'amichevole di prestigio, l'occasione anche per il tecnico Vieira di rivedere disposizioni tattiche e schieramenti: la sfida al Como è sempre piu vicina. Otoa e Cornet convalescenti svolgono lavoro differenziato.





