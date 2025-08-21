Frecciarossa al posto del Frecciabianca, Scajola:"Chiesta la stessa tariffa precedente per i pendolari"

Il passaggio dal Frecciabianca al Frecciarossa sulla tratta Genova-La Spezia non era stato condiviso con la Regione Liguria. Lo sottolinea l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, che ribadisce: “Di questo cambiamento noi non sapevamo nulla. Non è nostra competenza, ma come rappresentanti di un milione e mezzo di liguri riteniamo che le istituzioni debbano essere coinvolte”.

Decisione – Trenitalia ha scelto di sostituire il collegamento pomeridiano con un Frecciarossa che arriverà a La Spezia intorno alle 18.30. Un treno molto utilizzato dai pendolari, fino a oggi garantito con le tariffe del Frecciabianca. “Non siamo contrari al Frecciarossa – spiega Scajola – ma al cambio improvviso delle tariffe, soprattutto per chi ogni giorno si sposta per lavoro”.

Risultato – Dopo il confronto con Trenitalia, la Regione ha ottenuto che dal 25 agosto il Frecciarossa Genova-Spezia mantenga le stesse condizioni economiche del Frecciabianca. “I nostri pendolari avranno a disposizione un treno di qualità superiore, ma con gli stessi costi di prima” aggiunge l’assessore.

Tavolo – L’accordo, valido almeno fino a ottobre, sarà seguito da un tavolo di confronto tra Regione, Trenitalia, associazioni dei consumatori e comitati pendolari. Obiettivo: trovare un equilibrio tra il miglioramento del servizio e la sostenibilità economica per chi viaggia ogni giorno.

Tempistiche – Fino al completamento dei cantieri, i tempi di percorrenza rimarranno invariati per la tratta Genova-Roma ad esempio e anche per questo l'assessore ha spiegato che l'aumento delle tariffe non è giusitificabile. “Se i lavoratori arrivano comunque alla stessa ora, non sarebbe stato giusto far pagare di più” sottolinea Scajola.





