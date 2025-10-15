Frecciarosa 2025 viaggia in Liguria: prevenzione e salute a bordo dei treni tra Genova e Sanremo
di Carlotta Nicoletti
La prevenzione del tumore al seno corre sui binari liguri. Giovedì 16 ottobre, medici e volontari saranno a bordo dei treni Intercity tra Genova e Sanremo per offrire consulti gratuiti e materiale informativo ai viaggiatori, nell’ambito del progetto Frecciarosa 2025, promosso da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute.
Il viaggio – Due i convogli coinvolti: partenza da Genova Piazza Principe alle 10.58 con arrivo a Sanremo alle 12.41, e ritorno alle 15.23 con arrivo nel capoluogo ligure alle 17.05. Le fermate intermedie toccheranno Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Imperia e Taggia Arma.
A bordo – Durante il tragitto, i volontari di IncontraDonna e i medici dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) offriranno consulenze gratuite, distribuendo il “Vademecum della Salute”, un manuale con indicazioni per la prevenzione e uno stile di vita sano. Il documento, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute, è disponibile anche online in italiano e inglese.
Online – Sul sito frecciarosa.it sarà possibile prenotare anche teleconsulti medici, un servizio di supporto per chiarimenti e orientamento sanitario, da integrare successivamente presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Un progetto consolidato – Giunta alla 15ª edizione, l’iniziativa ha già raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni e oltre 100 professionisti coinvolti. Per il terzo anno consecutivo, Frecciarosa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, a conferma del valore sociale e sanitario del progetto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, Università: dopo 23 giorni gli occupanti pro-Palestina lasciano il Rettorato
15/10/2025
di steris
Busalla: anti alluvione, al via le operazioni per l'abbattimento del palazzo sul Migliarese
15/10/2025
di Gilberto Volpara