Frecce Tricolori alla Spezia, gran finale per il Centenario del Palio del Golfo: modifiche a traffico e navigazione

Dopo il successo del 100° Palio del Golfo, La Spezia si prepara a chiudere le celebrazioni con l’atteso Air Show delle Frecce Tricolori, in programma domenica 10 agosto dalle 16:30 alle 18:30 lungo Passeggiata Morin. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Aeronautica Militare, Marina Militare, Aeroclub d’Italia e Capitaneria di Porto, rappresenta un tributo simbolico e spettacolare alla città e alla sua tradizione marittima.

Il programma prevede esibizioni aeree già a partire dalle 16:30, con elicotteri delle forze armate, pattuglie acrobatiche civili come Twenty Six e WeFly! Team, e il campione italiano di acrobazia su CAP 231. Sarà inoltre presente uno stand dell’Aeronautica con simulatore di volo. Le prove generali, aperte al pubblico, si terranno sabato 9 agosto.

Per ragioni di sicurezza, come deciso nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Andrea Cantadori, è prevista l’interdizione della navigazione nel Golfo della Spezia in questi orari: Sabato 9 agosto: dalle 9:45 alle 11:15 e dalle 16:00 alle 18:30. Domenica 10 agosto: dalle 16:00 alle 18:30

Durante tali fasce orarie saranno vietate navigazione, sosta, pesca e attività marittime estranee alla manifestazione. L’ordinanza aggiornata della Capitaneria, che riduce i tempi di interdizione rispetto alla versione precedente, è consultabile sul portale ufficiale della Guardia Costiera.

In città, per agevolare lo svolgimento dell’evento, il traffico è chiuso sabato 9 e domenica 10 agosto nel tratto di Viale Italia compreso tra via San Cipriano e la Rotatoria Oriana (Porto Mirabello). Previsti anche servizi navetta gratuiti domenica dalle 13:00 alle 24:00 da e per i parcheggi Darmipark e Palapark.

