Franco mette in... Ordine il Genoa e la Sampdoria sulle prime mosse di mercato

"Spiegatemi come in pochi giorni, quasi in poche ore si siano capovolti i paradigmi del calciomercato a Genova. La Sampdoria che sembrava sull'orlo di una crisi irreversibile si è fatta trovare subito pronta e con le idee chiare, mettendo a segno tre colpi importanti per i suoi obiettivi, ovvero la permanenza in serie B. Il Genoa è ancora fermo al palo nella lotta alla salvezza in serie A. Come è possibile? La società rossoblù deve attivarsi, perché non vorrei che l'energia innegabile prodotta dall'arrivo di De Rossi subisse una sterzata da questa inerzia nelle operazioni, anche se capisco che rinforzare una squadra nella massima serie sia più complicato che farlo in serie B".

Lo ha detto Franco Ordine, celebre giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì.

