Francesco Baccini: "Capodanno con Telenord, ci divertiremo"

di Redazione

"E' il primo concerto negli ultimi vent'anni che non farò in piazza ed il mio primo Capodanno a Genova da molto tempo" spiega il cantautore genovese

Fervono i preparativi negli studi di Telenord per "Capodanno in Musica", la notte di San Silvestro in diretta dai nostri studi.

Tra i protagonisti della serata Francesco Baccini, grande cantautore genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano.

"E' il primo concerto negli ultimi vent'anni che non farò in piazza ed il mio primo Capodanno a Genova da molto tempo - spiega il cantautore - sarà una serata divertente e all'insegna della bella musica".

Baccini canterà i suoi grandi successi come ''Sotto questo sole'' ''Ho voglia d'innamorarmi'' ''Qua qua quando''e molto altro, un grande ritorno agli anni '90, per i nostalgici e anche una nuova scoperta per le nuove generazioni.

Inoltre renderà omaggio al mitico Fabrizio de Andrè e all'incompreso Luigi Tenco. Proprio su quest'ultimo Baccini ha realizzato un docufilm che uscirà nel 2022.

Il documentario tratta della vita di Luigi Tenco, che Francesco ha avuto la fortuna di conoscere a fondo grazie e Fabrizio de Andrè. "Un Tenco non triste e depresso come è sempre stato descritto, ma esattamente il contrario" conclude Baccini.