"Capodanno in Musica 2022": Telenord in diretta con Baccini, Giacobbe e Vastano

di Redazione

Una serata tra musica e divertimento con tanti ospiti: parteciperanno anche Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Eva Henger e Vittorio Sgarbi. Conduce Lisa Gritti

L'editore di Telenord Massimiliano Monti, per il secondo anno consecutivo, organizza un esclusivo spettacolo musicale di Capodanno. Venerdì sera, a partire dalle 20.30 circa, dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Lisa Gritti condurrà in diretta con la partecipazione di Francesco Baccini, Sandro Giacobbe, Sergio Vastano e del maestro Andrea Bacchetti "Capodanno in musica 2022".

Alla serata prenderanno parte anche Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Vittorio Sgarbi, Eva Henger, i testimonial delle squadre di Genoa, Sampdoria, Spezia e tanti ospiti che si alterneranno in studio.

Gli inviati della redazione di Telenord.it (Marco Innocenti, Edoardo Cozza, Anna Livigni, Marco Garibaldi) saranno collegati in diretta per trasmettere gli auguri ai cittadini da parte dei sindaci di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Sanremo, Rapallo, Portofino, Lavagna e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.