Francesca Failoni: blockchain sostenibile premiata con GammaDonna 2025

Francesca Failoni, cofondatrice e CFO di Alps Blockchain, ha vinto il Premio GammaDonna 2025 per l’imprenditoria femminile innovativa. La sua azienda, fondata nel 2018 in Trentino, trasforma il mining di Bitcoin – tipicamente ad alto consumo energetico – in un modello sostenibile, installando data center vicino a centrali idroelettriche storiche e valorizzando energia pulita.

In pochi anni Alps Blockchain ha attratto oltre 200 milioni di euro di investimenti e si è espansa all’estero, da Stati Uniti a Oman, Ecuador e Paraguay, diventando un punto di riferimento globale per l’efficienza energetica nel settore delle criptovalute. Il premio riconosce il contributo di Failoni nel combinare innovazione digitale, sostenibilità e sviluppo economico locale, dimostrando che la blockchain può generare valore reale e concreto.

