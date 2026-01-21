Frana sulla strada per il Monte Moro: nessun ferito, ma estremo pericolo

Una frana ha interessato la strada che conduce da Apparizione al Monte Moro. Nessun ferito, nè conseguenze per auto, ma sicuramente una zona già a rischio necessita ora di interventi strutturali per la messa in sicurezza.

"Il fatto è accaduto nei pressi di Punta Monte Moro, proprio dove da oltre un anno sono stati posizionati dei new jersey per segnalare il pericolo - puntualizza il consigliere comunale Luciano Bertini - Proprio alcuni di questi new jersey sono caduti nel dirupo, mentre gli altri hanno invaso la carreggiata. La stessa ringhiera, che delimitava la strada, è stata in parte divelta, e sulla strada ne resta una parte minima. E' urgente, di conseguenza, un intervento per evitare che l'incolumità delle persone sia a rischio. In questo momento sono circa dieci metri quelli non protetti, anche se, grazie all'aporto dei carabinieri, abbiamo cercato di sistemare i new jersey rimasti, nella maniera più utile e opportuna. Faremo sicuramente una segnalazione, anche perchè quel che riguarda eventi di questa natura non sono di competenza municipale. Non c'è tempo da perdere e ogni iniziativa per accelerare il ripristino è benvenuta".

