Frana sulla strada per il Monte Moro: nessun ferito, ma estremo pericolo
di Claudio Baffico
Una frana ha interessato la strada che conduce da Apparizione al Monte Moro. Nessun ferito, nè conseguenze per auto, ma sicuramente una zona già a rischio necessita ora di interventi strutturali per la messa in sicurezza.
"Il fatto è accaduto nei pressi di Punta Monte Moro, proprio dove da oltre un anno sono stati posizionati dei new jersey per segnalare il pericolo - puntualizza il consigliere comunale Luciano Bertini - Proprio alcuni di questi new jersey sono caduti nel dirupo, mentre gli altri hanno invaso la carreggiata. La stessa ringhiera, che delimitava la strada, è stata in parte divelta, e sulla strada ne resta una parte minima. E' urgente, di conseguenza, un intervento per evitare che l'incolumità delle persone sia a rischio. In questo momento sono circa dieci metri quelli non protetti, anche se, grazie all'aporto dei carabinieri, abbiamo cercato di sistemare i new jersey rimasti, nella maniera più utile e opportuna. Faremo sicuramente una segnalazione, anche perchè quel che riguarda eventi di questa natura non sono di competenza municipale. Non c'è tempo da perdere e ogni iniziativa per accelerare il ripristino è benvenuta".
