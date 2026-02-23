Frana di via Napoli: scuole aperte all’Istituto comprensivo Mario Mazza dopo le verifiche tecniche

Scuola primaria e secondaria riaperta da martedì 24 febbraio. Lo conferma nella serata di lunedi Angelina Magliocca, vicepreside dell’istituto Mario Mazza a seguito del sopralluogo del Municipio I Centro Est.

Le lezioni riprenderanno dunque regolarmente. In precedenza, la dirigente Sara Bandini aveva disposto la chiusura precauzionale del plesso in attesa delle verifiche tecniche. L’esito positivo dei controlli ha permesso la riapertura della scuola.

La decisione iniziale di chiudere, sottolinea la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso, era nata dalle preoccupazioni dei genitori e degli studenti: un gesto responsabile e autonomo dell’istituto, non imposto dal Comune o dalla Protezione civile, in attesa di valutazioni tecniche.

Nel plesso scolastico interessato studiano circa 110 bambini della primaria e 80 della secondaria, tra cui anche un alunno residente nel palazzo evacuato.

