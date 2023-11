Framura, dopo le mareggiate sopralluogo dell'assessore Giampedrone: confronto anche con i sindaci di Deiva e Bonassola

L’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo della Regione Liguria Giacomo Giampedrone questa mattina ha incontrato i sindaci di Framura Andrea da Passano, di Deiva Marina Alessandra Avegno e di Bonassola Giorgio Bernardin e effettuato un sopralluogo nelle aree colpite dall’ultima ondata di maltempo. A seguire ha incontrato rappresentanti delle attività produttive della zona.





“La parte più significativa dei danni, come nel resto della regione, è legata alla mareggiata – spiega Giampedrone- Un evento che, seppure di intensità inferiore rispetto a quella, devastante, del 2018, ha lasciato il segno. Nelle scorse settimane abbiamo decretato lo stato di emergenza regionale e stanziato 1 milione e 500mila euro per intervenire sulle somme urgenze relative al patrimonio pubblico. Abbiamo richiesto al Governo l’estensione alla nostra regione dello stato di emergenza nazionale e chiesto ai Comuni di comunicarci gli interventi necessari: contiamo che i finanziamenti necessari a operare in questo senso verranno garantiti dallo Stato e che una parte delle risorse possa essere destinata, come già accaduto dopo l’evento del 2018, a interventi strutturali per aumentare la resilienza del territorio”.





“Per quanto riguarda invece imprese e privati cittadini – aggiunge Giampedrone – ho ribadito le modalità in vigore per presentare richieste relative a danni subiti, la cosiddetta seconda fase: i cittadini devono rivolgersi ai Comuni, le imprese alle Camere di Commercio. Anche per quanto riguarda la seconda fase attendiamo risorse da parte del Governo e siamo assolutamente fiduciosi su questo punto. Regione Liguria ha una consolidata esperienza per quanto riguarda questo tipo di interventi: saremo come sempre accanto a cittadini, Comuni e imprese per intervenire non solo a ripristinare le normali condizioni, ma lavorando per ridurre in maniere sempre più incisiva il rischio e potenziare la difesa del suolo e quella costiera”.