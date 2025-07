Fotovoltaico sott’acqua: le celle in perovskite aprono nuove frontiere per l’energia nei fondali marini

Una scoperta tutta italiana potrebbe rivoluzionare il modo in cui produciamo energia in ambienti estremi, compreso il mondo subacqueo. Un team di ricercatori ha dimostrato che le celle solari a base di perovskite – materiali già noti per la loro efficienza e flessibilità – sono in grado di catturare e convertire la luce anche sotto il livello del mare, fino a 50 metri di profondità.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Energy & Environmental Materials, è frutto di una collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con il contributo dell’Istituto di struttura della materia (CNR-ISM) e dell’Istituto per i processi chimico-fisici (CNR-IPCF), l’Università di Roma Tor Vergata e la società BeDimensional, attiva nello sviluppo di materiali bidimensionali avanzati.

A quelle profondità, la luce solare perde gran parte della sua intensità e resta solo una limitata porzione dello spettro, in particolare le lunghezze d’onda blu-verdi. Ed è proprio in queste condizioni che le celle a perovskite hanno dimostrato di poter funzionare con buoni rendimenti, grazie alla loro capacità di adattarsi a una luce meno intensa e selettiva.

L’applicazione potenziale di questa tecnologia è ampia: dai sistemi di monitoraggio marino alimentati in modo autonomo, fino a impianti per la produzione energetica in ambienti sottomarini dove altre fonti risultano impraticabili. Un’opportunità interessante anche in chiave ambientale, considerando che si tratta di una fonte rinnovabile, silenziosa e a basso impatto.

